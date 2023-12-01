Некоторые жители Карелии на время останутся без телевидения

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений телевещания в республике на неделю с 4 по 10 декабря.

Так, временные неудобства ожидают жителей двух населенных пунктов. 6 и 7 декабря с 10 до 16 часов телевидения не будет в поселке Амбарный и в селе Шелтозеро. Отключения связаны с проведением монтажных работ.

Напомним, 5 декабря в Петрозаводске на несколько часов замолчат популярные радиостанции. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder