По законам шариата? «Мы пришли, грубо говоря, с миром»

Текст: Антонина Кябелева

1 декабря в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение громкого уголовного дела, возбужденного в отношении известных в Карелии братьев-каратистов Кадашевых – старшего Джаваншира и младшего Джахангира, а также их приятелей – Роберта Тоняна и Раула Джафарова. В обвинительное заключение попали три истории, связанные с братьями-каратистами. Их обвиняют в угрозе убийством, причинении вреда здоровью, похищении человека, хулиганстве.

Как минимум о двух скандальных эпизодах из жизни братьев Кадашевых карельские СМИ рассказывали довольно подробно. Речь идет драке в петрозаводском ресторане «Ели-Пели» в августе 2022 года, когда Джахангир Кадашев избил сотрудника Росгвардии, и избиении студента ПетрГУ, медбрата петрозаводской Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Сулеймана Гайбулладжанова.

Конфликт в больнице произошел из-за того, что медбрат сфотографировал Наргиз Фахратову, которая, нарушая режим посещений, поздно вечером прошла в больницу, чтобы проведать родственника. Девушка тоже училась в ПетрГУ, планируя стать в будущем врачом. Она была невестой Джаваншира Кадашева и пожаловалась своему жениху. Тот вместе с Робертом Тоняном прошел в больницу и, по версии следствия, избил медбрата, угрожая ему убийством. На судебном заседании были изучены видеозаписи конфликта в ресторане «Ели-Пели» и аудиозаписи разговоров между Сулейманом Гайбулладжановым и мужчинами, которые уже после ЧП пытались уговорить его «замять дело».

Видеозаписи, зафиксировавшие драку в петрозаводском ресторане, давно «гуляли» по интернету, так что присутствующие в суде не увидели ничего нового. Хотя происходящее в ресторане дракой можно назвать с большой натяжкой. Фактически это было избиение человека, который не оказывает никакого сопротивления. На видеозаписи хорошо видно, как мужчина, похожий на Джахангира Кадашева, подходит к посетителю и с размаху бьет его кулаком. Потом что-то ему говорит и снова бьет. Посетитель в драку не вступает. Несколько человек пытаются остановить драчуна, но он их отталкивает и вновь лезет с кулаками. В результате он покидает увеселительное заведение.

Аудиозаписи, с точки зрения новой информации, намного интереснее. Первая запись была плохого качества, так что разобрать можно было только отдельные куски разговора, зато на второй голоса звучат отчетливо. Никаких пояснений к прокрученным аудиозаписям в суде дано не было. Но из контекста можно было понять, что речь идет о встречах перед новогодними праздниками, которые произошли уже после ЧП в БСМП между Сулейманом Гайбулладжановым и знакомыми и родственниками Джаваншира Кадашева. Сначала студенту из Узбекистана намекали на возможность денежной компенсации: мол, «вопросов нет», а затем, когда он отказался, предлагали просто решить все «миром».

Первый разговор проходил на повышенных тонах со стороны знакомого Кадашева. Говорящий позволял себе мат, говорил с напором, то и дело перебивая Гайбулладжанова. Потерпевший во время разговора пытался объяснить, что Наргиз унижала младший медперсонал, он вступился за коллег и сфотографировал обидчицу. Собеседник Сулеймана возмущался, мол, зачем было фотографировать молодую девушку? Он вспомнил про законы шариата.

«Это не запрещено в Российской Федерации»,

- настаивал медбрат.

Его напрямую спрашивали, хочет ли он денежную компенсацию?

«Закон что велит, то и будет»,

- сказал потерпевший в ответ на претензии из серии, зачем парню жизнь портить.

Сулейман вспомнил, как двое мужчин нагло вошли в государственное учреждение, избили его, угрожали. По его мнению, если сейчас им это сойдет с рук, то они не остановятся, и в будущем могут появиться новые жертвы.

«Где мы живем, дорогой… В Африке что ли? В ауле?»

- заметил медбрат.

Собеседник напирал: «Ты мусульманин? У тебя понятия есть?..»

«Я защищаю именно врачей», - настаивал Гайбулладжанов. «Ты русский что ли?» - удивился его собеседник. Студент из Узбекистана объяснил, что у него прабабушка русская. Потерпевший, который подтвердил, что является мусульманиным, пытался объяснить, что для него прежде всего важно, что перед ним человек, а не национальность или вероисповедание.

Другой разговор, в котором участвовал отец Кадашевых, а также его близкий друг, проходил в спокойных тонах:

«Мы пришли, грубо говоря, с миром. Мы пришли разобраться, в том смысле, что нам дальше ситуацию не надо доводить».

Потерпевшему пытались внушить, что ничего серьезного не произошло, никого не покалечили, «до инвалидности не дошло, человек не попал в реанимацию».

«Ко мне приходят, угрожают зверски, ...говорят, я тебя на улице найду, закопаю, зарежу… Они позволили себя унижать узбека»,

- вспомнил потерпевший.

В разговоре вновь зашла речь о Наргиз.

«Ты, если мусульманин, четко должен понимать: нельзя фотографировать молодых девушек», - настаивал собеседник потерпевшего.

«А это в Коране написано, что нельзя фотографировать?»

- уточнил Сулейман.

«По-мусульмански ты знаешь, молодых девушек снимать нельзя. Это наши устои, которые веками длятся», - ответили ему.

Потерпевший вспомнил, как Наргиз с «ехидными глазами», наблюдавшая за разборками с медбратом, «кайфовала от этой ситуации, когда меня унижали, оскорбляли и избивали».

Гайбулладжанова пытались убедить, что его больше «никто не побеспокоит». Он в ответ напомнил, что подняли руку на человека «в белом халате», который находился в больнице при исполнении своих обязанностей. Он вспомнил случай, когда один раз простили напавшего на врача мужчину, а он через некоторое время вновь напал на педиатра, который в результате лишился глаза.

Сулейман честно сказал, что отказывается идти на мировую. По его словам, он боится, что, поощряя вседозволенность, косвенно станет виновным в том, что через какое-то время пострадает другой человек: «Вы не можете гарантировать, что это последний (Раз. - Ред). Я защищаю и врачей, и «белые халаты», и других людей».

Судя по этим разговорам, потерпевший повел себя мужественно и честно. Он не скрывал, что не готов забыть о нанесенном оскорблении и дело не сколько в его личной обиде, сколько в желании остановить мужчин, которые поверили в собственную безнаказанность.

Следующее заседание состоится 14 декабря.