Популярные радиостанции замолчат в столице Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии рассказал о временной остановке работы ряда радиостанций в Петрозаводске.

Так, по данным РТПЦ, во вторник, 5 декабря, с 8 до 13 часов прервется вещание радиостанций «Вести ФМ», «Радио Дача», «Новое радио» и «Радио Шансон».

Причиной перебоев в вещании станут плановые профилактические работы, уточнили специалисты. // Фото: unsplash.com / Frank Albrecht