01 декабря 2023, 14:14
Популярные радиостанции замолчат в столице Карелии
В Петрозаводске из-за профилактики прервется вещание некоторых станций
Радиотелевизионный передающий центр Карелии рассказал о временной остановке работы ряда радиостанций в Петрозаводске.
Так, по данным РТПЦ, во вторник, 5 декабря, с 8 до 13 часов прервется вещание радиостанций «Вести ФМ», «Радио Дача», «Новое радио» и «Радио Шансон».
Причиной перебоев в вещании станут плановые профилактические работы, уточнили специалисты. // Фото: unsplash.com / Frank Albrecht