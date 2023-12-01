Поход в детский сад на Старой Кукковке превратился в квест

На заснеженные улицы в Петрозаводске жалуются ежедневно и называют разные адреса. В нашу редакцию обратилась жительница микрорайона Старая Кукковка и посетовала, что дорога на работу и в детский сад с ребенком стала опасным приключением.

По словам нашей читательницы, до детсада на Щербакова, 51 добраться все сложнее и сложнее.

- По сравнению с дорогой в сад в Матросы это, конечно, ерунда. Но мы тоже терпим большие трудности,

- рассказала она.

Дороги давно не чистят, для пешеходов места нет. Особенно сложная ситуация в районе перекрестков Щербакова, Лермонтова, Котовского, Сосновая, Нуорнетевская.

- Автомобилисты хотят, чтобы их пропустили, а нам с детьми в сугробы идти?

– жалуется горожанка.

Люди обращались в мэрию и Кондопожское ДРСУ, но там не отвечают. Жители микрорайона боятся, что скоро вообще не могут дойти ни до садика, ни до работы. // фото: Анастасия Каюмова