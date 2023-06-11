Некоторые дома в Петрозаводске остались без воды

Сегодня в 9:40 ряд домов в Петрозаводске остался без воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, вода пропала в зданиях на улицах Лесной, Лизы Чайкиной и на проспекте Александра Невского. Среди пострадавших зданий - детский сад №12.

Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы. // Фото «Петрозаводск говорит»