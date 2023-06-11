11 июня 2023, 10:20
Некоторые дома в Петрозаводске остались без воды
Коммунальщики проводят восстановительные работы в карельской столице
Сегодня в 9:40 ряд домов в Петрозаводске остался без воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По информации ЕДДС, вода пропала в зданиях на улицах Лесной, Лизы Чайкиной и на проспекте Александра Невского. Среди пострадавших зданий - детский сад №12.
Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы. // Фото «Петрозаводск говорит»