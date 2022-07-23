Неизвестные под видом чиновников разгромили торговые палатки в Карелии

На Древлянке граждане, представившиеся чиновниками, напали на уличных торговцев. Как сообщает “Губернiя Daily”, в пятницу утром неизвестные мужчины приехали к торговым местам на Древлянке, вышли из машины и стали ломать торговые палатки.

— Мы сегодня пришли утром, стали раскладывать палатки. Но тут приехала «Газель» с рабочими и мужчиной, которым ими командовал: «Быстро всё снимает, быстро всё убираем», — цитирует издание индивидуального предпринимателя Веру Вавилину. — Когда я просила представиться, он кричал: «Это наша территория. Администрации города». Но документы не показывал.

Продавцы вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов заявили Вавилиной, будто мужчина действительно был из городской администрации. Однако в мэрии Петрозаводска изданию сообщили, что никакие рейды против незаконной торговли в пятницу не проводились, а мужчина, командовавший демонтажем торговых точек, не работает в администрации города.

По словам Веры Вавилиной, через несколько часов после разгрома их торговых палаток на этом месте начали продавать помидоры. Пресс-служба МВД Карелии не смогла оперативно прокомментировать произошедшее. // Фото, видео: Губернiя Daily