Женщина в Сегеже напала на соседку-инвалида и угрожала убить ее

Женщину в Сегеже приговорили к 150 часам обязательных работ. Суд признал 58-летнюю местную жительницу виновной в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился в апреле этого года. Женщина выпила и на пустом месте спровоцировала ссору с соседкой в подъезде. Она нецензурно бранилась, грубила, поэтому ее жертва поспешила уйти домой.

Но скандалистка без разрешения ворвалась в ее квартиру, схватила за плечи, пыталась свалить на пол и угрожала убить. Женщина не могла сопротивляться, так как является инвалидом и страдает от болезни опорно-двигательного аппарата.

Она стала звать на помощь, прибежал сосед и пресек действия злоумышленницы. Та не признала свою вину и заявила, что ее оговорили. Но суд оценил доказательства и не поверил. Теперь даме придется потрудиться на благо общества. // Фото: pixabay.com