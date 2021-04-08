Недоверчивая дочь едва не лишила мужчину огромных денег

Житель Австралии едва не лишился крупного денежного выигрыша в лотерею из-за недоверчивости своей дочери. Историю приводит издание Daily Mail.

Как рассказал победитель, 6 апреля он выиграл в лотерею первый приз в 200 тысяч австралийских долларов (11,7 миллиона рублей). Представители лотереи позвонили австралийцу, чтобы сообщить хорошую новость, но к телефону подошла его дочь. Она не поверила, что звонок настоящий, и повесила трубку.

«Она пришла ко мне и сказала, что только что получила странный звонок, и не верит в то, что ей сказали», - рассказал мужчина.

Отец девушки поспешил в местное новостное агентство, чтобы проверить информацию, и был шокирован, когда ему сообщили, что он действительно стал победителем. «Я не знал, что делать и как себя вести. Такие вещи обычно не происходят с людьми вроде меня. Для меня это огромная сумма, поэтому я все еще пытаюсь отойти от шока», - сказал он.

Австралиец подчеркнул, что у него есть несколько идей, как потратить деньги. «Я разделю их с семьей и буду баловать детей. Еще я бы не отказался съездить в несколько путешествий», - признался он. Для начала счастливчик собрался устроить праздничный завтрак вместе с семьей. Фото rawpixel.com