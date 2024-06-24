Небольшой дождь и облачную погоду прогнозируют на 25 июня в Карелии

Облачная с прояснениями погода ожидается 25 июня в Карелии. Днем на востоке республики пройдет небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер будет северо-западным умеренным. Температура воздуха ночью составит +8, +13 градусов, днем будет +19, +24 градуса.

В Петрозаводске тоже будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до +10, +12 градусов, днем ожидается +20, +22 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало. // фото: «Петрозаводск говорит»