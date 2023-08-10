Небольшие дожди пройдут сегодня в республике

Сегодня, 10 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +21,+23°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, на юге западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +20, +25°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +23, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +21, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»