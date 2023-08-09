Ливни обрушатся на Карелию в ближайшие часы

Поздним вечером 9 августа - в начале ночи 10 августа в юго-западной части Карелии пройдут ливни, местами сильные. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Теплый фронт циклона выходит на территорию республики из Ленинградской области. В ближайшие часы местами в Карелии ожидается от 25 до 55 миллиметров осадков.

Самые сильные дожди пройдут в Олонецком районе, в Пряжинском районе (Ведлозеро, Колатсельга), в Суоярвском районе (Лоймола, Пийтсиеки, вероятно, Суоярви). // Фото «Петрозаводск говорит»