Не для всех автомобилистов в Карелии выходные прошли гладко

В Госавтоинспекции Карелии рассказали об «улове» нарушителей в минувшие выходные.

Так, от руля были отстранены десять нетрезвых водителей. В частности, в Лахденпохском районе в поселке Тиурула сотрудники дорожной полиции отстранили 37-летнего местного жителя от управления снегоходом «Ямаха». Мужчина не имел прав управления, а помимо этого был с признаками опьянения. Пройти медосвидетельствование водитель отказался. Теперь ему грозит административный арест от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД призывает водителей в случае употребления алкоголя не садиться за руль, а пользоваться услугами такси. Жители республики также могут сообщить о нетрезвом водителе по номерам 102 или 112. (фото vk.com)