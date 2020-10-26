Называем октябрьского победителя конкурса «Я и любимец»

Подводим итоги октября конкурса «Я и любимец», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама».

В течение недели с 19 по 26 октября на странице ВКонтакте «Петрозаводск говорит» можно было отдать голос за понравившийся снимок. Больше всего лайков собрали Максим и Лея, Тимофей и Карамелька, Милана и Рэд, Диана и Мася, Милава и Джонни.

Лучшим кадром из пятерки лидеров редакция признала фото Максима и Леи! Поздравляем победителей! Фото будет опубликовано в газете «ТВР-Панорама» с подписью: «Победитель октября», также Максим и его мама Алена Радчук получат приз – семейную фотосессию с Еленой Аляхнович.

«Наш сыночек Максим и наша девочка йорк Лея. Малыши очень дружат, вместе играют. Очень любят приезжать на дачу, гулять. Любимое занятие обоих — смотреть в окошко на даче, наблюдать за происходящим вокруг»,

— подписала фотографию Алена.

Сертификат можно будет забрать в редакции по адресу: ул. Лыжная, 6. Победителя просим звонить по телефону: 53-13-13.

Снимки, которые не попали в октябрьское голосование, переходят на следующий месяц. Если вы не успели поучаствовать в этом месяце, присылайте ваши фотографии на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Я и любимец». Условия можно прочитать здесь. (главное фото: petpop.cc)