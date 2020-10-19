19 октября 2020, 16:34
Объявляем имя обладателя билетов на концерт Елены Воробей
«Петрозаводск говорит» подводит итоги конкурса на самый смешной комментарий
14 октября «Петрозаводск говорит» объявил розыгрыш двух билетов на концерт Елены Воробей, который пройдет в Музыкальном театре РК в среду 21 октября.
Для того чтобы получить приз, по условиям конкурса нужно было написать самый смешной комментарий к фотографии на странице сообщества ВКонтакте.
Из более чем 30-ти комментариев редакция выбрала подпись Андрея Барашкова: «Бабуль, я больше не могу ... — Соберись, тряпка! Мы почти доехали!». Поздравляем победителя! Для получения приза просим связаться с рекламным отделом по телефону 53-33-01 с 9:00 до 17:00. (главное фото: culture.ru)