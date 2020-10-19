Объявляем имя обладателя билетов на концерт Елены Воробей

14 октября «Петрозаводск говорит» объявил розыгрыш двух билетов на концерт Елены Воробей, который пройдет в Музыкальном театре РК в среду 21 октября.

Для того чтобы получить приз, по условиям конкурса нужно было написать самый смешной комментарий к фотографии на странице сообщества ВКонтакте.

Из более чем 30-ти комментариев редакция выбрала подпись Андрея Барашкова: «Бабуль, я больше не могу ... — Соберись, тряпка! Мы почти доехали!». Поздравляем победителя! Для получения приза просим связаться с рекламным отделом по телефону 53-33-01 с 9:00 до 17:00. (главное фото: culture.ru)