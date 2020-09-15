Названы важнейшие изменения в ПДД, которые коснутся каждого

Минтранс и ГИБДД разработали новый проект ПДД. Автоэксперты журнала «За рулем» выделили пять наиболее важных предлагаемых изменений, сообщает РИА Новости.

Так, автомобилистов лишат лазейки, позволяющей останавливаться на «островке безопасности». Как отмечают эксперты, у водителей сейчас есть возможность встать в этой зоне, если она не расположена перед «зеброй» и перед ней нет знака «Остановка запрещена». Также планируется смягчить требования к тонировке. В случае принятия поправок, минимальное значение светопропускания ветрового стекла будет равняться 70%, а не 75%. Тонировка остальных стекол не будет нормироваться.

Предлагаемые поправки разрешат использовать любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, а не только те, что предусмотрены ГОСТом. Еще два пункта касаются средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым отнесли электросамокаты, моноколеса, сигвеи, скейтборды и ролики. Их владельцам запретят управлять ими в нетрезвом состоянии, а также разгоняться более 20 км/ч при совместном движении с пешеходами.

Детям до 7 лет планируют разрешить кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросткам в возрасте 7–14 лет хотят разрешить кататься там же, но и без взрослых. Детям старше 14 лет планируют разрешить пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, а при их отсутствии - выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы.