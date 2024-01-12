Названы сферы с самыми большими зарплатами в Карелии

Карелиястат назвал сферы деятельности с самыми большими средними зарплатами в республике. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, больше других в Карелии зарабатывают рыбоводы и рыболовы. Их средняя зарплата в октябре 2022 года составила 133 026 рублей. На втором месте работники, производящие химические вещества (101 751 рубль). На третьем - добыча полезных ископаемых (99 390 рублей).

Также большие зарплаты в сферах финансов и страхования (86 316 рублей), производства, передачи и распределения электроэнергии (83 563 рубля), госуправления, обеспечения военной безопасности (82 437 рублей) и научных исследований и разработок (80 213 рублей).

Напомним, средняя зарплата в Карелии превысила 64 тысячи рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»