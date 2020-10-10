Названы новые адреса, где живут заразившиеся СOVID-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, 9 октября в столице республики новые заболевшие появились по следующим новым адресам: пр. Октябрьский, 60, ул. Кутузова, 52, пр. Октябрьский, 24А, ул. Локомотивная, 24, пр. Октябрьский, 24А, пр. Первомайский, 31А, ул. Железнодорожная, 6Б, ул. Северная, 4, пр. Октябрьский, 1А, пр. Ленина, 9, ул. Анохина, 18А, ул. Коммунистов, 4, ул. Луначарского, 13А, ул. Ригачина, 18, ул. Луначарского, 22, ул. Державина, 37, ул. Лесная, 5, ул. Петрова, 9, ул. Кемская, 13.

Второй раз коронавирусная инфекция выявлена по адресам: ул. Калевалы, 4А (ранее 24.06), ул. Кутузова, 9 (30.06), ул. Боровая, 8В (09.09), ул. Кондопожская, 7 (05.09), ул. Гоголя, 32 (30.07), ул. Лесная, 8 (05.08), ул. Варламова, 33 (04.10), Ключевское шоссе, 13А (20.08).

А по этим адресам заразившиеся COVID-19 выявлялись уже несколько раз: наб. Варкауса, 17/1 (ранее 17.04, 28.04, 09.06, 23.06), ул. Речная (16.09, 21.09), ул. Архипова, 10 (06.07, 09.07), ул. Повенецкая, 3 (03.09, 05.09, 29.09, 30.09, 04.10, 07.10), ул. Лизы Чайкиной, 14, корпус 2 (22.04, 25.04, 04.08), ул. Лизы Чайкиной, 8А (25.04, 07.07, 25.08, 28.08, 07.10), ул. Калинина, 48 (30.09, 03.10), ул. Древлянка, 17, корпус 1 (21.05, 29.07, 13.08, 22.09, 06.10), ул. Древлянка, 17, корпус 1 (21.05, 29.07, 13.08, 22.09, 06.10), Лососинское шоссе, 21, корпус 1 (02.06, 12.06, 16.07), бульвар Интернационалистов, 8 (12.08, 15.09, 25.09, 07.10), бульвар Интернационалистов, 5 (17.04, 29.05, 09.07, 15.07), ул. Нойбранденбургская, 3, корп. 3 (25.08), ул. Нойбранденбургская, 14 (29.05, 09.07), ул. Нойбранденбургская, 22А (03.08, 28.09).

Напомним, коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 72 человек. Из этого числа заболевших – 62 человека, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, один – в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 51 человек, в Кеми – 3 человека, в Калевале – 1 человек, в Костомукше – 2 человека, в Олонецком районе – 1 человек (поселок Ильинский), в Кондопожском районе – 9 человек (Кондопога – 8, поселок Кяппесельга – 1), в Прионежском районе – 4 человека (поселки Шуя, Чална-1, Деревянка, деревня Бесовец), в Лоухском районе – 1 человек (поселок Пяозерский).