Названы факторы, увеличивающие риск смерти при коронавирусе

Специалисты Федерального медико-биологического агентства назвали несколько факторов, при которых возрастает риск смерти при коронавирусной инфекции. В частности, масса тела, пол и повышенный уровень глюкозы.

«Вероятность летального исхода повышается в зависимости от дополнительных факторов: возраст, индекс массы тела выше 30, мужской пол, уровень глюкозы»,

- приводит РИА Новости сообщение агентства. На основе определенных показателей специалисты разработали математическую модель, которая способна предсказать тяжесть и течение заболевания.

Ранее главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявлял, что сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с коронавирусом в 12 раз увеличивают риск летального исхода. (фото vademec.ru)