Названы адреса домов, где должникам поставят заглушки на канализацию

У домов, где живут неплательщики, будут размещены объявления с предупреждением об установке заглушек на канализацию в квартирах должников.

Задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения есть у 22 тысяч петрозаводчан. Ежемесячно все больше неплательщиков получают уведомления об отключении водоотведения.

В ближайшее время услуги водоотведения в квартирах должников ограничат по адресам:

ул. Сусанина, д.6 (общая сумма долга – больше 1 млн. руб.)

ул. Нойбранденбургская, д. 22 (долг больше 700 тыс. руб.)

ул. Нойбранденбургская, д. 22 (долг больше 606 тыс. руб.)

ул. Нойбранденбургская, д. 17 (долг больше 509 тыс. руб.)

ул. Нойбранденбургская, д. 27 (долг больше 474 тыс. руб.)

ул. Петрова, д.3а (долг больше 596 тыс. руб.)

ул. Петрова, д.11 (долг больше 482 тыс. руб.)

ул. Ключевая, д.26 (долг больше 593 тыс. руб.)

ул. Ключевая. д. 18 (долг больше 545 тыс. руб.)

ул. Репникова, д. 15 (долг больше 560 тыс. руб.)

ул. Судостроительная, д. 12 (долг больше 537 тыс. руб.)

Отключение неплательщиков от канализации планируется во всех районах Петрозаводска, первые на очереди – адреса в районе Ключевая. Долг клиентов ООО «КРЦ» И АО «ПКС-Водоканал» за воду – 262 миллиона рублей. У самого недобросовестного абонента долг за холодную воду составляет 615 тысяч 880 рублей.

Напоминаем, оплачивать коммунальные счета необходимо до 10 числа каждого месяца. Если сейчас заплатить у вас по какой-либо причине нет возможности, необходимо обратиться в ООО «КРЦ» по адресу ул. Гоголя, д.60 для заключения договора о рассрочке платежа.

В случае, если договора о рассрочке нет, и счета не оплачиваются вовремя, на третий месяц неуплаты абоненту приходит уведомление об отключении услуг водоотведения.

Для того, чтобы снять заглушку на канализации, необходимо оплатить все долги по счетам, включая пени, а также услуги по установке и демонтажу заглушки в размере 3 тысяч рублей. Заглушку должнику снимают не сразу, а в течение двух календарных дней и только при условии полной оплаты всех счетов.

У должников еще есть возможность успеть оплатить счета, и чем быстрее они это сделают, тем меньше вероятность отключение неплательщиков от канализации.

Узнать, есть ли у вас задолженность и уточнить другие интересующие вопросы можно по телефону Центра единого обслуживания 56-04-31.