Названо новое соотношение числа мужчин и женщин в России

Соотношение числа мужчин и женщин в России на начало 2020 года назвал Росстат, предварительные итоги публикует «РТ».

По данным статистического ведомства, на начало текущего года ситуация выглядела так: на 1 тысячу женщин приходилось 866 мужчин.

Превалирование числа женщин существует в разной степени во всех возрастных категориях, кроме одной: люди от 0 до 29 лет. Здесь на одну тысячу женщин приходится 1050 мужчин.

Более зрелый возраст свидетельствует о возрастании числа женщин.

«Так, в возрастной категории 30—39 лет на 1 тысячу женщин приходится 999 мужчин, а среди россиян от 40 до 49 лет этот показатель уже снижается до 926, от 50 до 59 лет — до 839.

В возрасте от 60 до 89 лет разница становится более заметной. Так, на 1 тысячу женщин в среднем приходится почти в два раза меньше мужчин такого же возраста — 569.

Самая заметная разница отмечается в возрастной категории 90—99 лет — на 1 тысячу женщин приходится всего 289 мужчин такого же возраста», - пишет издание.

Среди долгожителей в возрасте 100 лет и старше соотношение составило 436 мужчин на 1 тысячу женщин, рассказали в Росстате.

Всего на начало 2020 года в России проживали 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллиона женщин.