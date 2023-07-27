Названа отрасль с самыми большими зарплатами в Карелии

Карелиястат представил данные о зарплатах в разных сферах деятельности в РК за май 2023 года. Информация опубликована на сайте ведомства.

Так, самой доходной отраслью в республике стала добыча полезных ископаемых. Средняя зарплата там составила 102 639 рублей.

Также большими доходами могут похвастаться работники сфер «деятельность финансовая и страховая» (84 310 рублей) и «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» (80 289 рублей).

Самая маленькая средняя зарплата в Карелии у людей, работающих в отрасли «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (41 353 рубля).

Напомним, средняя зарплата в целом по республике в мае составила более 66 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»