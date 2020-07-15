Названа доля россиян с иммунитетом к COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России сегодня составляет более 26%. По ее словам, на сегодняшний день видно наличие иммунитета, пишут «Известия».

По мнению главы ведомства, максимальные цифры зафиксированы в крупных городах, более низкие - в сельской местности. Максимальные показатели коллективного иммунитета фиксируют у детей до шести лет (до 42% из числа обследованных) и у детей от 7 до 13 лет (до 38%).

С ее слов, количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе населения - самые низкие.