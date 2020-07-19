Назван новый симптом коронавируса

С заявлением выступили испанские ученые. Согласно опубликованным в интернете результатам исследования, 29% наблюдаемых пациентов жаловались на сыпь во рту. Поэтому стали считать, что такие проявления могут быть симптомом COVID-19, который проявляется на два—три дня раньше, чем ранее выявленные симптомы.

Уверенные выводы специалисты делать не спешат. Необходимо выяснить, насколько широко распространен симптом среди всех заразившихся.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения России предупреждало жителей страны, что одним из возможных симптомов коронавируса может быть поражение кожи. У пациентов с COVID-19 проявлялись дерматозы и кожные сыпи.