Найдено тело одного из пропавших в начале октября на Ладоге рыбаков

Тело одного из пропавших на Ладожском озере жителей Сортавалы найдено. Погибшего опознали. Печальное известие сообщили в администрации Сортавальского поселения. Второго рыбака все еще ищут.

«Тело нашли в 80-ти километрах от предположительного места крушения. Погибший опознан»,

- сказано в сообщении местных властей.

Мужчины отправились на рыбалку на лодке «Обь» в начале октября. Они добрались до острова Валаам, откуда затем отправились в район острова Мекерикке. 2 октября они еще выкладывали в интернет фотографии с Валаама, а также того, как уплывают в волну, после они перестали выходить на связь с близкими. Ранее сообщалось, что второго числа волнение на Ладожском озере было 0,5-1 м. Тело второго рыбака продолжают искать. (фото unsplash.com, Matt Hardy)