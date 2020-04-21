Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление об открытии навигации в Карелии. Навигация в Карелии откроется раньше, чем обычно.

В 2020 году навигация будет открыта для плавания на маломерных судах на водных объектах, не имеющих судоходной обстановки, в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском,Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском, а также Петрозаводске и Сортавале – с 24 апреля. Об этом рассказали в МЧС Карелии.

В Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах и Костомукше – с 1 мая.

Для сравнения, в южных и центральных районах Карелии в 2019 году навигация открылась с 1 мая, а в северных с 10 мая.