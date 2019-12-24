Минздрав намерен ввести новые правила посещения пациентов в больницах

По новым правилам, в одно время в палате не должно находиться больше двух родственников или знакомых одного пациента. Проект новых правил вынесен Минздравом на общественное обсуждение. Основным среди них является сокращение максимального числа посетителей до двух человек, пишет «Российская газета».

Кроме того, запретят брать с собой в больницу музыкальные инструменты и другие предметы, производящие громкие звуки. При этом администрация медицинского учреждения должна отвести для посещения специальные места с комфортными условиями. Это может быть палата, зал, коридор или иное подходящее помещение.

Навестить пациента можно будет с его согласия и при условии, что его самочувствие оценивается как удовлетворительное. Если же больной не приходит в сознание или пребывает в тяжелом состоянии, то решение о том, допускать ли к нему посетителей, должен принимать завотделением. Пациентов в боксах и на карантине навестить будет нельзя.

Как пишет «Российская газета», в прошлой редакции правил говорилось о запрете появляться в больнице в нетрезвом виде, а также с признаками инфекционных заболеваний. Кроме того, воспрещалось употреблять алкоголь и курить при пациенте. В новом варианте речь идет лишь о следовании противоэпидемическому режиму и соблюдении «интересов персонала клиники».