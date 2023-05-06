Насильник взломал дверь в чужую квартиру и надругался над россиянкой

Жительница села Прохладное Приморского края сообщила в полицию об изнасиловании.

Насильник пробрался в жилище жертвы ночью. Он взломал дверь и надругался над женщиной, после чего сбежал. Полиция возбудила уголовное дело.

Правоохранители определили круг подозреваемых – в него вошло около 150 человек. Среди них были ранее судимые и люди с психическими проблемами. Эксперты провели экспертизу и сузили круг подозреваемых до 90 человек.

В итоге сравнительный анализ биологического следа показал 100% совпадение генома с 54-летним ранее судимым приморцем. Его объявили в розыск и вскоре отловили. Подозреваемого схватили в доме в селе Антоновка, мужчина сознался в изнасиловании. // фото УМВД по Приморскому краю