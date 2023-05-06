06 мая 2023, 09:30
Насильник взломал дверь в чужую квартиру и надругался над россиянкой
У приморской полиции было 150 подозреваемых, после экспертизы их круг сузили до 90 человек
Жительница села Прохладное Приморского края сообщила в полицию об изнасиловании.
Насильник пробрался в жилище жертвы ночью. Он взломал дверь и надругался над женщиной, после чего сбежал. Полиция возбудила уголовное дело.
Правоохранители определили круг подозреваемых – в него вошло около 150 человек. Среди них были ранее судимые и люди с психическими проблемами. Эксперты провели экспертизу и сузили круг подозреваемых до 90 человек.
В итоге сравнительный анализ биологического следа показал 100% совпадение генома с 54-летним ранее судимым приморцем. Его объявили в розыск и вскоре отловили. Подозреваемого схватили в доме в селе Антоновка, мужчина сознался в изнасиловании. // фото УМВД по Приморскому краю