Нарушения обнаружили в детском садике в Петрозаводске

В детском садике №61 «Золотой ключик» в Петрозаводске выявили нарушения санитарного законодательства. Групповые площадки не были оборудованы навесами.

Роспотребнадзор обратился в суд и выиграл. До 31 августа 2025 года учреждение должно будет оборудовать теневые навесы для десяти групп.

Обеспечить финансирование должна будет городская администрация. Решение суда вступило в силу. // фото unsplash.com/ BBC Creative