22 января 2024, 11:23
Общество

Нарушения обнаружили в детском садике в Петрозаводске

Суд поддержал Роспотребнадзор и обязал устранить нарушения до 2025 года

В детском садике №61 «Золотой ключик» в Петрозаводске выявили нарушения санитарного законодательства. Групповые площадки не были оборудованы навесами.

Роспотребнадзор обратился в суд и выиграл. До 31 августа 2025 года учреждение должно будет   оборудовать теневые навесы для десяти групп.

Обеспечить финансирование должна будет городская администрация. Решение суда вступило в силу. // фото unsplash.com/ BBC Creative

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Роспотребнадзор