Народные методы борьбы с похмельем назвали опасными

Человеку в период похмелья требуется покой. Занятия физическим трудом, поход в баню могут иметь последствия для организма.

По словам психиатра-нарколога Даниила Петрова, выпитый алкоголь сгустил кровь и повысил риск тромбообразования, а любая серьезная физическая нагрузка или экстремальная температура приведут к еще большему сгущению крови, нарушению работы сердца и других органов. Для восстановления после возлияний можно прогуляться на свежем воздухе, пишет «Мослента».

С приемом лекарств от головной боли при похмелье тоже нужно быть осторожными. Но самый опасный метод – это употребить новую порцию спиртного, считает врач.

«После новой порции алкоголя может наступить кратковременное улучшение самочувствия, ситуация может ухудшиться в дальнейшем и привести к развитию алкогольной зависимости», - отметил Петров. // фото unsplash.com/