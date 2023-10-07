Мобильный флюорограф отправится в поселки Суоярвского округа

Передвижной флюорографический комплекс отправится в поселки Суоярвского округа.

В минздраве Карелии назвали даты и населенные пункты, где будет останавливаться флюорограф:

16 октября - с. Вешкелица;

17 октября - п. Поросозеро;

18 октября - п. Лахколампи;

19 октября - п. Найстенъярви;

20 октября - п. Леппясюрья;

21 октября - п. Райконкоски;

22 октября - п. Лоймола;

23 октября - п. Пийтсиеки.

Из Гумарино будет осуществлен подвоз жителей в Поросозеро, из Тойволы - в Лахколампи. // фото freepik.com