07 октября 2023, 13:37
Мобильный флюорограф отправится в поселки Суоярвского округа
С 16 по 23 октября передвижной комплекс посетит восемь населенных пунктов
Передвижной флюорографический комплекс отправится в поселки Суоярвского округа.
В минздраве Карелии назвали даты и населенные пункты, где будет останавливаться флюорограф:
16 октября - с. Вешкелица;
17 октября - п. Поросозеро;
18 октября - п. Лахколампи;
19 октября - п. Найстенъярви;
20 октября - п. Леппясюрья;
21 октября - п. Райконкоски;
22 октября - п. Лоймола;
23 октября - п. Пийтсиеки.
Из Гумарино будет осуществлен подвоз жителей в Поросозеро, из Тойволы - в Лахколампи. // фото freepik.com