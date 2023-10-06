Врач объяснила пользу выпитого утром стакана воды

Выпитый утром натощак стакан воды оказывает на организм положительное действие. О пользе этой привычки рассказала «Известиям» диетолог и терапевт Елена Тихомирова.

Врач объяснила, что вода натощак запускает работу ЖКТ, восстанавливает водный баланс и приводит к другим благоприятным результатам.

- Поддержание водного баланса в организме препятствует сгущению крови и, как следствие, уменьшает риск образования тромбов. А благодаря тому, что кровь становится более жидкая, питание и работа мозга улучшаются,

- сказала она.

Если воду по утрам пить регулярно, это поможет запустить метаболические процессы. Таким образом, привычка способствует похудению.

Вода помогает поддержать здоровье волос и кожи, позволяет лучше справляться с патогенными микроорганизмами, способствует профилактике образования камней в почках и заражения инфекциями мочевыводящих путей. // фото: klimkin/ pixabay.com