Начался ремонт популярных дачных маршрутов в Карелии

В Карелии приводят в порядок популярные дачные маршруты. Так, в Прионежском районе начался ремонт дорог «Машезеро – Шапшезеро», «Шапшезеро – Лососинное» и «Лососинное – Петрозаводск», передает паблик правительства.

Рабочие расчищают полосы отвода. На маршрутах «Лососинное – Машезеро» и «Машезеро –Шапшезеро» меняют водопропускные трубы. Во второй декаде апреля на последних двух участках начнут снимать старый асфальт.

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Карелии планируют привести в порядок 200 километров дорог регионального значения и 15 километров дорог в Петрозаводске. (фото vk.com)