Началась служебная проверка по сообщению о пьянстве в пожарной части

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения проводит служебную проверку в пожарной части №15 по охране Медвежьегорска. Проверка началась после сообщений о в неуставных отношениях, выпивке на службе и угрозах в адрес подчиненных.

Как сегодня сообщили в пресс-службе Госкомитета, было установлено, что выложенные в Сеть фотографии не имеют отношения к пожарной части в Медвежьегорске, так как ни них изображены пожарные автомобили и помещения пожарной части Повенца. Их опубликовал депутат, пожарный из Повенца Валерий Маганов, к которому обратились представители коллектива пожарных с жалобой на своих руководителей.

Специалисты ведомства предварительно выяснили, что замначальника пожарной части №15 находился на рабочем месте в нетрезвом виде в не рабочее время. За это он получил дисциплинарное взыскание. Также факт отсутствия начальника части подтвердили несколько сотрудников.

Служебная проверка продолжается.

«Всесторонне рассматривается деятельность руководителей пожарной части и ставится вопрос о соответствии занимаемых ими должностей»,

- сказано в сообщении ведомства. В Госкомитете добавили, что «предварительно можно сказать, что особой проблемы взаимодействия между работниками и руководителями пожарной части нет». (фото citytraffic.ru)