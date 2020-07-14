На Зеленой тропе в Петрозаводске появится освещение

В Петрозаводске начались работы по монтажу освещения на Зеленой тропе, которая связывает парк Победы с трассой «Фонтаны» через улицу Мерецкова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Протяженная влопешеходная дорожка станет более удобной для прогулок горожан в вечернее время. Вдоль тропы установят более 200 опор освещения. На эти работы выделено 12 миллионов рублей.

В мэрии напомнили, что сейчас в городе благоустраиваются 33 объекта. Работы ведутся на Онежской набережной, у мэрии, в парке Победы, в парке Ивана-царевича и в других местах. Также в карельской столице ремонтируются лестничные спуски.