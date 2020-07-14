В 22 семьях Карелии родились шестые и последующие дети

В первом полугодии в Карелии родились 2557 детей. Это меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, когда на свет появились 2749 младенцев. Такую статистику приводит Минздрав РК.

Первенцы родились в 925 семьях, второй ребенок появился на свет в 1005 семьях, третий ребенок - в 450 семьях.

В 113 семьях радовались рождению четвертого малыша, в 40 семьях - пятого. Шестой и последующие дети родились в 22 семьях нашей республики.