Жителя Лоухского района лишили прав из-за белой горячки

Прокуратурой Лоухского района выявлено, что в 2019 г. житель Лоухского района, имеющий водительское удостоверение, был поставлен на учет у врача-нарколога в Лоухской ЦРБ с диагнозом «психическое поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя».

В соответствии с действующим законодательством, данное заболевание является противопоказанием к управлению транспортными средствами при отсутствии подтвержденной стойкой ремиссии в течение трех лет.

В связи с этим прокурор района направил в Лоухский районный суд исковое заявление о лишении указанного гражданина права управления транспортными средствами.

Решением Лоухского райсуда административное исковое заявление прокурора удовлетворено, гражданин лишен водительских прав по имеющимся медицинским противопоказаниям.

Решение суда не вступило в законную силу.