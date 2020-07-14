14 июля 2020, 12:09
Общество

Жителя Лоухского района лишили прав из-за белой горячки

Суд удовлетворил иск прокурора и согласился с доводами об опасности ненормального водителя для окружающих

Прокуратурой Лоухского района выявлено, что в 2019 г. житель Лоухского района, имеющий водительское удостоверение, был поставлен на учет у врача-нарколога в Лоухской ЦРБ с диагнозом «психическое поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя».

В соответствии с действующим законодательством, данное заболевание является противопоказанием к управлению транспортными средствами при отсутствии подтвержденной стойкой ремиссии в течение трех лет.

В связи с этим прокурор района направил в Лоухский районный суд исковое заявление о лишении указанного гражданина права управления транспортными средствами.

Решением Лоухского райсуда административное исковое заявление прокурора удовлетворено, гражданин лишен водительских прав по имеющимся медицинским противопоказаниям.

Решение суда не вступило в законную силу.

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Карелия
Лоухский район
Лоухский районный суд
карельская прокуратура
Лоухская ЦРБ
Лишение водительских прав
наркология