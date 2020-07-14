Бродившая пять дней по лесу жительница Карелии выписана из больницы

Пенсионерка из Суоярви, которая заблудилась и пять дней бродила по лесу, выписана из больницы. 80-летняя женщина в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением родственников. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил сын пенсионерки.

Мужчина направил в МЧС по РК письмо, в котором поблагодарил за спасение матери всех, кто участвовал в ее поисках.

Напомним: 17 июня пенсионерка ушла из дома. Очевидцы видели, как похожая по приметам женщина входила в тот же день в лес в районе дороги, ведущей на Пийтсиеки.

В поисках сначала участвовали родственники пропавшей и сотрудники МВД. 21 июня к работам были привлечены сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

22 июня женщина была найдена спящей на земле в лесу в удовлетворительном состоянии. Ее нашли в одном километре от улицы Гагарина в Суоярви. Пострадавшая была передана бригаде скорой помощи.