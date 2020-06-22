В Карелии спасли женщину, пять дней бродившую по лесу

В Суоярви спасли женщину, о судьбе которой ничего не было известно на протяжении пяти дней. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

17 июня жительница Суоярви ушла из дома. Очевидцы видели, как похожая по приметам женщина входила в тот же день в лес в районе дороги, ведущей на Пийтсиеки.

В поисках сначала участвовали родственники пропавшей и сотрудники МВД. 21 июня к работам были привлечены работники Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Сегодня, 22 июня, около 17 часов женщина была найдена спящей на земле в лесу в удовлетворительном состоянии. Ее нашли в одном километре от улицы Гагарина в Суоярви. Пострадавшая была передана бригаде скорой помощи.