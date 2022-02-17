На уборку снега в Петрозаводске мобилизовали должников

Судебные приставы посовещались с сотрудниками администрации Петрозаводска и решили, куда направить должников, которым назначили наказание в виде обязательных работ. Их обязали помогать в уборке снега с улиц, сообщили в УФССП РФ по РК.

На днях приставы вышли по адресам к 150 должникам. Это люди, которым за неуплату алиментов, штрафов ГИБДД и других долгов назначили административное наказание в виде обязательных работ.

Из них 80 человек направили в несколько профильных организаций Петрозаводска. В частности, это МУП «ПетроГИЦ», МКУ «Служба Заказчика», ООО «Техрент», Городской комбинат благоустройства и администрация Заозерского сельского поселения. Отбывать наказание нарушители будут там. В том числе их задействуют для очистки от снега дворов.

В свободные от основной работы или учебы дни должники убирают снег по четыре часа, в рабочие дни – не более двух. И так до тех пор, пока не отработают назначенное судом наказание.

При этом работа на благо общества не освободит от финансовых обязательств, заплатить алименты или штраф все равно придется. // Фото: администрация Петрозаводска