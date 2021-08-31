На Северо-Западе выявлен заболевший малярийной инфекцией

В Псковской области медики выявили малярийную инфекцию у мужчины, недавно посещавшего тропики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных медиков.

В Псковской областной инфекционной больнице рассказали, что 22-летний пациент поступил к ним в середине августа. Мужчина пришел в себя только в последние дни месяца. Врачи диагностировали у него малярийную инфекцию.

Сейчас заболевший экстренно переведен в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге.

Медики добавили, что в ходе изучения обстоятельств было выяснено, что молодой человек ранее посещал тропический регион без соблюдения защитных мер. Фото pixabay.com/nuzree