31 августа 2021, 18:40
На Северо-Западе выявлен заболевший малярийной инфекцией
22-летний мужчина вернулся в Псковскую область из тропиков с опасной болезнью
В Псковской области медики выявили малярийную инфекцию у мужчины, недавно посещавшего тропики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных медиков.
В Псковской областной инфекционной больнице рассказали, что 22-летний пациент поступил к ним в середине августа. Мужчина пришел в себя только в последние дни месяца. Врачи диагностировали у него малярийную инфекцию.
Сейчас заболевший экстренно переведен в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге.
Медики добавили, что в ходе изучения обстоятельств было выяснено, что молодой человек ранее посещал тропический регион без соблюдения защитных мер. Фото pixabay.com/nuzree