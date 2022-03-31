На санаторное лечение льготников выделили 25 миллионов рублей

Карельские льготники отдохнут в этом году в санаториях Петрозаводска, Псковской области, Краснодарского края и в Кабардино-Балкарии. В этом году отделению Фонда соцстрахования из федерального бюджета выделили 25 миллионов рублей. В ведомстве сообщили, что контракты заключены на покупку 683 путевок.

Путевки предоставляют в порядке очереди. Льготники могут узнать номер очереди на санаторно-курортное лечение на сайте отделения фонда в разделе «Электронная очередь граждан, имеющих право на получение социальных услуг в части санаторно-курортного лечения». В сервисе потребуется ввести номер СНИЛС и кликнуть «найти». (фото pixabay.com, Mylene2401)