В поселке Тумба оборудуют железнодорожный остановочный пункт

Железнодорожную платформу для пассажиров оборудуют в поселке Тумба Муезерского района после обращения депутата Законодательного Собрания Карелии Татьяны Тишковой в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.



Ранее с такой просьбой на личном приеме к парламентарию обратились жители Тумбы, где проживают около 80 человек. В настоящее время им приходится добираться 4 км до станции Суун.



В Минтрансе Карелии и ОАО «РЖД» на запрос Татьяны Тишковой сообщили, что в 2022 году в п. Тумба будет оборудована платформа для пассажиров длиной 30 м. В ближайшее время определят место для ее расположения.

Отрадно, что летом жители поселка Тумба начнут пользоваться остановочным комплексом рядом с домом,

- прокомментировала депутат Татьяна Тишкова.



Планируется, что все работы будут завершены в июле 2022 года.