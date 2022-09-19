На Пограничной улице после столкновения перевернулась машина

Сегодня во второй половине дня на Пограничной улице произошло столкновение двух авто, в результате которого одна из машин перевернулась. Участниками дорожной аварии стали кроссовер и внедорожник.

По сообщению ГИБДД Петрозаводска, за рулем перевернувшегося кроссовера находилась девушка, которая не пострадала.

Автомобиль второго участника ДТП увезли на эвакуаторе. Видео последствий столкновения опубликовано в группе «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии». Фото и видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.