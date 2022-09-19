Спасатели нашли тело утонувшего капитана судна

В акватории Петрозаводской губы Онежского озера подразделения Карельской поисково-спасательной службы в минувшее выходные проводили поиски мужчины 1964 года рождения.

По предположительным данным вблизи м. Выгойнаволок утонул капитан судна, пришвартованного к причалу «Нефтебаза».

«Работы на воде проводились с помощью спецоборудования - подводного робота «Гном». К поиску пропавшего также привлекались водолазы. Сегодня спасатели возобновили работы. Днем утонувшего мужчину нашли вблизи причала»,

- сообщили в службе. Фото: vk.com/spasatel.krpss