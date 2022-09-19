На причале во время обрушения крана погиб мужчина

Происшествие произошло на причале в местечке Мурсула Питкярантского района, где проводились работы по ремонту полноповоротного стрелкового крана. 15 сентября в ходе выполнения работ обрушились несущие части конструкции, в результате чего был смертельно травмирован 40-летний мужчина.

По сообщению пресс-службы Сортавальского следственного отдела, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Незамедлительно на место происшествия прибыла следственная группа. Был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы, ведется следствие»,

- сообщили в следственном управлении. Фото: karelia.sledcom.ru.