На Ленинградском вокзале Москвы временно ограничен въезд на парковку

С 5 по 30 июля 2021 г. на территории парковки Ленинградского вокзала Москвы, расположенной вдоль западного фасада рядом с зоной посадки и высадки поездов дальнего следования, будут проводиться ремонтные работы, сообщает Октябрьская железная дорога.

Парковка будет закрыта для въезда и выезда с 00:00 часов 6 июля до 00:00 часов 8 июля, с 12:00 часов 12 июля до 12:00 часов 14 июля, с 12:00 часов 26 июля до 12:00 часов 28 июля. Также будет закрыт подъезд № 3.

Вход в здание Ленинградского вокзала будет осуществляться только через центральный подъезд.

Проход на платформы к поездам дальнего следования, в том числе высокоскоростным поездам «Сапсан», а также выход в город и метро с этих платформ будет осуществляться через здание вокзала.

При планировании поездки просим учесть временные ограничения. Данные работы позволят улучшить организацию парковочного пространства. // Фото: turproezdka.ru