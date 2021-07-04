Роспотребнадзор: Хакассия временно закрывается для детского туризма

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия сообщило о временном приостановлении выезда организованных групп детей в Республику Хакасия.

Ограничение предпринято в связи с распространением коронавируса.

Сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия введено временное приостановление бронирования мест, приема и размещения групп детей, прибывающих из других субъектов Российской Федерации для участия в различных мероприятиях туристической направленности (походы, слеты, экскурсии и пр.). // Фото: tripplanet.ru