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16 августа 2026
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Маркет

На квартиры ЖК «Карельский-2» действует выгодное предложение

Будущие новоселы могут приобрести квартиры с беспроцентной рассрочкой от застройщика

Для покупателей квартир в ЖК «Карельский-2»  от строительной компании NOVA с 19 марта по 30 апреля действуют специальные условия.  

Будущим новоселам предоставляется беспроцентная рассрочка от застройщика.

Платежи производятся поквартально. Полная оплата вносится за три месяца до ввода дома в эксплуатацию. Таким образом, вам не нужно оплачивать 100% сразу же. Эта форма оплаты позволит вам инвестировать в недвижимость без дополнительных переплат, ведь стоимость на квартиру будет уже зафиксирована, - сообщили в отделе продаж жилого комплекса «Карельский-2».  

Подробные условия можно узнать в офисе продаж компании NOVA по адресу: пр. Комсомольский, 29 / ул. Чапаева, 50 и по тел. 59-47-47,

Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик "НОВА-ТРЕЙД". Срок акции: 19.03.2024 - 30.04.2024

На правах рекламы. ООО «Нова-Инвест», ИНН 1001258205

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