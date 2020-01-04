04 января 2020, 15:11
На Ключевой стая голодных белок атаковала щедрого петрозаводчанина
Опубликовано видео, как маленькие животные берут пищу, забираясь на ноги и даже на голову кормильца
В редакцию портала «Петрозаводск говорит» прислали видео, где с близкого расстояния видно, какие смелые белки живут в Петрозаводске.
Они готовы кормиться не только подскакивая к руке мужчины, но забираются ему на брюки и даже на голову. Видео снято в парке «Лесной ключ» на Ключевой. Видео Юрия Бухарева.
Кстати, экологи предостерегают любителей кормить белок с рук. А некоторые жители Карелии не только кормят, но и берут бельчат жить в квартиры. Что из этого выходит, читаем здесь.