На Госуслугах появится функция для записи ребенка в школу
На едином портале «Госуслуги» может появиться функция для записи ребенка в школу. Соответствующий приказ подготовило Минпросвещения РФ, передает ТАСС.
«Приказом вносятся изменения в порядок приема в части возможного способа подачи заявления о приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, наряду с другими способами, посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
- сказано в пояснении к проекту.
Предусматривается установление разных временных интервалов для записи в школу для проведения организованного приема в первый класс и обеспечения равных условий.
Согласно действующему приказу Минпросвещения, заявления о приеме на обучение можно подать лично, по почте, по электронной почте или через сайт школы, через региональные порталы Госуслуг. (фото rg.ru)