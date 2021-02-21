На Госуслугах появится функция для записи ребенка в школу

На едином портале «Госуслуги» может появиться функция для записи ребенка в школу. Соответствующий приказ подготовило Минпросвещения РФ, передает ТАСС.

«Приказом вносятся изменения в порядок приема в части возможного способа подачи заявления о приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, наряду с другими способами, посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,

- сказано в пояснении к проекту.

Предусматривается установление разных временных интервалов для записи в школу для проведения организованного приема в первый класс и обеспечения равных условий.

Согласно действующему приказу Минпросвещения, заявления о приеме на обучение можно подать лично, по почте, по электронной почте или через сайт школы, через региональные порталы Госуслуг. (фото rg.ru)